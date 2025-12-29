«Настоящее удовольствие». Лоусон — о пилотировании машины Supercars

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон оценил свой опыт пилотирования машины Supercars на трассе «Хайлендс» у себя на родине. Лоусон опробовал машину Chevrolet, которая использовалась в 2023 году Шейном ван Гисбергеном в победной для него гонке «Батерст-1000».

«Пилотировать такую машину – настоящее удовольствие! Мне невероятно понравилось, это самая настоящая гоночная машина, с большим рычагом переключения передач, здесь три педали. Никаких вспомогательных систем, это просто очень дикая и громкая машина.

Гонять по этой трассе было невероятно весело, здесь нужно постоянно атаковать поребрики, проходить профилированные повороты и прочее. Было бы интересно когда-нибудь посмотреть гонку Supercars на этом автодроме», — приводит слова Лоусона официальный сайт Supercars.