В доме родителей пилота NASCAR Дэнни Хэмлина произошёл пожар, один человек погиб

В доме родителей пилота NASCAR Cup Series Дэнни Хэмлина произошёл пожар. Об этом сообщает телеканал WCNC. Как информирует источник, в результате пожара один человек погиб, ещё один получил угрожающие жизни ранения. Имя погибшего пока не сообщается.

В результате пожара дом был полностью уничтожен. На тушение пожара ушло около двух часов из-за нехватки воды в этом районе.

Администрация округа начала расследование причин случившегося. Гонщик пока никак не отреагировал на этот инцидент. О состоянии родителей Хэмлина, были ли они среди пострадавших, пока также не сообщается.

Напомним, Хэмлин стал вторым по итогам сезона-2025 NASCAR Cup Series. Чемпионский титул завоевал Кайл Ларсон.

Бывший гонщик NASCAR Грег Биффл и его семья погибли в авиакатастрофе — Motorsport
