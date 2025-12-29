«Алонсо гордится мной». Бортолето — о выступлениях в сезоне-2025

Бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о своих выступлениях в сезоне-2025.

«Здорово, когда твою работу признают люди в паддоке, в команде, а также фанаты. Иногда ты ограничен техникой в твоём распоряжении, хорошие выступления не всегда видны. Важно, что команда знает о моей работе, об упорном труде.

Часто общаюсь с Алонсо. Он даёт много комментариев по поводу моих действий на трассе. И считаю, гордится мной. Я этому рад», — приводит слова Бортолето официальный сайт Формулы-1.

Бортолето по итогам сезона занял 19-е место в личном зачёте, набрав 19 очков. Габи опередил в чемпионате только Франко Колапинто и Джека Дуэна.