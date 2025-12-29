Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Алонсо гордится мной». Бортолето — о выступлениях в сезоне-2025

«Алонсо гордится мной». Бортолето — о выступлениях в сезоне-2025
Комментарии

Бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о своих выступлениях в сезоне-2025.

«Здорово, когда твою работу признают люди в паддоке, в команде, а также фанаты. Иногда ты ограничен техникой в твоём распоряжении, хорошие выступления не всегда видны. Важно, что команда знает о моей работе, об упорном труде.

Часто общаюсь с Алонсо. Он даёт много комментариев по поводу моих действий на трассе. И считаю, гордится мной. Я этому рад», — приводит слова Бортолето официальный сайт Формулы-1.

Бортолето по итогам сезона занял 19-е место в личном зачёте, набрав 19 очков. Габи опередил в чемпионате только Франко Колапинто и Джека Дуэна.

Материалы по теме
«Пока меня ни разу не ударили!» Бортолето — о влиянии на него популярности
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android