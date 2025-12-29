Скидки
Норрис рассказал, поддержка каких гонщиков помогла ему в борьбе за титул

Норрис рассказал, поддержка каких гонщиков помогла ему в борьбе за титул
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о поддержке со стороны других гонщиков во время борьбы за титул.

«Получал прекрасные сообщения и общался с невероятными людьми. С теми, кто становился чемпионами, с Льюисом Хэмилтоном и другими, например, Себастьяном Феттелем. Мало кто знает, но я обсуждал с Себом разные вещи. Многие эти люди, а также Стоунер, отправляли мне сообщения в самый нужный момент, писали: «Подумай об этом, верь в себя, сделай то, сделай это». И такие сообщения мне помогли.

Когда побеждаешь в чемпионате с преимуществом в два очка, безусловно, можно сказать, что такая вера других людей мне и принесла эти два очка. Поэтому хотел бы поблагодарить всех людей вокруг себя – два очка стали именно тем, что было нужно», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.

Комментарии
