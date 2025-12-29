Ваулз: никто из производителей двигателей не знает, чем всё в итоге закончится

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о разговорах о нелегальности силовых установок «Мерседеса» и «Ред Булл».

«Никто из производителей двигателей не знает, чем всё в итоге закончится. Недавние слухи появились, потому что некоторые команды и поставщики силовых установок пытаются добиться, чтобы на фоне подобных историй в технический регламент были внесены кое-какие коррективы.

На самом деле никто не знает, откуда пошли эти разговоры. Я сомневаюсь, что в «Феррари» плохо справляются с делом, ведь они каждый год создают хорошие двигатели. То же самое относится к «Хонде». Не думаю, что нас ждёт повторение того, что было в 2014 году», — приводит слова Ваулза Marca.