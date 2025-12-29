С 3 по 17 января в Саудовской Аравии пройдёт традиционный ежегодный ралли-рейд «Дакар»-2026. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием соревнований.

Четвёртый и девятый этапы будут носить статус марафонских — после них гонщики не смогут воспользоваться помощью механиков.

Ралли «Дакар-2026». Расписание этапов

3 января, пролог: Янбу – Янбу (общая длина 98 км / спецучасток 23 км). Старт: 14:20 мск

4 января, первый этап: Янбу – Янбу (518 км / 305 км). Старт: 13:25 мск

5 января, второй этап: Янбу – Аль-Ула (504 км / 400 км). Старт: 13:05 мск

6 января, третий этап: Аль-Ула – Аль-Ула (666 км / 422 км). Старт: 13:40 мск

7 января, четвёртый этап: Аль-Ула – Аль-Ула (492 км / 417 км). Старт: 14:00 мск

8 января, пятый этап: Аль-Ула – Хаиль (428 км / 372 км). Старт: 13:05 мск

9 января, шестой этап: Хаиль – Эр-Рияд (920 км / 331 км). Старт: 12:45 мск

11 января, седьмой этап: Эр-Рияд – Вади-ад-Давасир (876 км / 462 км). Старт: 13:00 мск

12 января, восьмой этап: Вади-ад-Давасир – Вади-ад-Давасир (717 км / 481 км). Старт: 14:05 мск

13 января, девятый этап: Вади-ад-Давасир – Биша (531 км / 121 км). Старт: 12:40 мск

14 января, 10-й этап: Биша – Биша (469 км / 421 км). Старт: 12:55 мск

15 января, 11-й этап: Биша – Аль-Хунакийя (882 км / 347 км). Старт: 14:00 мск

16 января, 12-й этап: Аль-Хунакийя – Янбу (718 км / 310 км). Старт: 14:30 мск

17 января, 13-й этап: Янбу – Янбу (141 км / 105 км). Старт: 13:10 мск.