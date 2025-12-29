Инсайдеры сообщили, что в «Феррари» остались довольны гибридной составляющей двигателя

Итальянское издание Funoanalisitecnica сообщило, что в «Феррари» остались довольны испытаниями гибридной составляющей своего двигателя.

«Гибридная составляющая итальянского двигателя, по всей видимости, также показала очень хорошие результаты на испытательном стенде. Это было достигнуто благодаря демонстрации превосходных возможностей рекуперации энергии с помощью генератора MGU-K.

У команды нет эталонов для сравнения с конкурентами, так что они не могут с уверенностью оценить эффективность предпринятых усилий. Однако следует отметить, что продолжают появляться весьма обнадёживающие признаки в отношении двигателя, который «красные» намерены сделать флагманом проекта 2026 года», — гласит сообщение издания Funoanalisitecnica.