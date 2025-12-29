Скидки
Авто Новости

Эксперт рассказал об ажиотаже вокруг «Нюрбургринга» благодаря Максу Ферстаппену

Эксперт рассказал об ажиотаже вокруг «Нюрбургринга» благодаря Максу Ферстаппену
Комментарии

Известный блогер и инструктор Миша Шарудин поделился мнением о перспективах четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в гонках на выносливость на «Нюрбургринге».

«На миллиард процентов, это точно, в 2026 году всё будет иначе. Уже вижу это по имеющимся у меня данным. У меня хорошие связи с этим регионом, отчасти благодаря моему собственному бизнесу там и тому, что я слышу от других. Это уже можно увидеть, например, в прямых трансляциях.

Когда Макс приехал на свою гонку, прямую трансляцию смотрело примерно в 30 раз больше людей, чем обычно! Аудитория была в 30 раз больше. Эту гонку даже не рекламировали заранее. Люди знали, что он приедет, но на этом всё и закончилось.

Каждый раз, когда он приезжает на «Нюрбургринг», количество людей, которые смотрят трансляцию онлайн или на трассе, значительно увеличивается. Во многих случаях эти люди только сейчас узнают о существовании Нюрбургринга, или о том, что трасса до сих пор существует, что там можно посмотреть гонки Макса Ферстаппена.

Это произойдёт и в следующем году, поскольку количество бронирований в компаниях по прокату автомобилей, отелях и гоночных командах, организующих лаунжи во время гонок NLS или 24-часовой гонки, стремительно растёт. Люди внезапно осознали, что такое место существует, что там можно увидеть Ферстаппена», — приводит слова Шарудина RacingNews365.

