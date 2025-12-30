В «Форде» отчитались о новой силовой установке «Ред Булл»

Марк Рашбрук, руководитель отделения Ford Performance автоконцерна «Форд», поделился информацией о новой силовой установке «Ред Булл».

«Всё идет по плану, мы находимся там, где должны быть, но, конечно, всё станет понятно, только когда машина окажется на трассе. Это будет важный день и важная неделя. Только тогда мы увидим, окупится ли вся работа последних трёх лет.

Всегда есть некоторое волнение, когда новый автомобиль или двигатель впервые выезжает на трассу. Наши компьютерные инструменты хороши для проектирования, а наши лаборатории — для разработки и калибровки оборудования, но вы не увидите всего этого, пока всё это не соберётся воедино на трассе. Мы можем многое смоделировать в нашей виртуальной среде, но остаётся вопрос, увидите ли вы на трассе то, чего не смогли увидеть в лабораториях», — приводит слова Рашбрука Motorsport.