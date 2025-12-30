Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Форде» отчитались о новой силовой установке «Ред Булл»

В «Форде» отчитались о новой силовой установке «Ред Булл»
Комментарии

Марк Рашбрук, руководитель отделения Ford Performance автоконцерна «Форд», поделился информацией о новой силовой установке «Ред Булл».

«Всё идет по плану, мы находимся там, где должны быть, но, конечно, всё станет понятно, только когда машина окажется на трассе. Это будет важный день и важная неделя. Только тогда мы увидим, окупится ли вся работа последних трёх лет.

Всегда есть некоторое волнение, когда новый автомобиль или двигатель впервые выезжает на трассу. Наши компьютерные инструменты хороши для проектирования, а наши лаборатории — для разработки и калибровки оборудования, но вы не увидите всего этого, пока всё это не соберётся воедино на трассе. Мы можем многое смоделировать в нашей виртуальной среде, но остаётся вопрос, увидите ли вы на трассе то, чего не смогли увидеть в лабораториях», — приводит слова Рашбрука Motorsport.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android