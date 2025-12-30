В «Форде» уверены, что отставание по двигателю у «Ред Булл» будет незначительным

Марк Рашбрук, руководитель отделения Ford Performance автоконцерна «Форд», высказался о возможном отставании двигателя «Ред Булл» от конкурентов.

«Думаю, разница будет минимальной. Да, у других производителей есть многолетний опыт, но с правилами 2026 года ситуация немного изменилась. И, конечно же, мы также собрали вместе много опытных людей из разных программ.

Поэтому даже если мы немного отстаём в разработке двигателей внутреннего сгорания, думаю, это будет незначительным, мы сможем наверстать упущенное во всех остальных областях», — приводит слова Рашбрука Motorsport.

Напомним, сезон-2026 станет первым в новом моторном регламенте.