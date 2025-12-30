Отец звезды NASCAR Дэнни Хэмлина погиб в пожаре в Северной Каролине

Деннис Хэмлин, отец звезды NASCAR Дэнни Хэмлина, погиб в результате пожара в семейном доме в городе Стэнли (штат Северная Каролина). Его супруга Мэри Лу Хэмлин, мать гонщика, доставлена в больницу в критическом состоянии.

Пожар был зарегистрирован в 18:19 по местному времени. Спасатели, прибывшие на место через восемь минут, обнаружили двоих пострадавших за пределами четырёхкомнатного дома. После госпитализации Деннис Хэмлин скончался от полученных травм, его 69-летняя жена переведена в клинику в Уинстон-Сейлеме для активного лечения. Причина пожара пока не установлена из-за серьёзных повреждений и обрушения конструкций.

Деннис Хэмлин сыграл ключевую роль в карьере сына. Он основал семейную гоночную команду, брал закладные под дом и продавал личные классические автомобили, включая свой «Форд» 1932 года и Chevrolet Camaro 1967 года своей жены, чтобы финансировать ранние выступления Дэнни. Его поддержка помогла сыну пройти путь от картинга до контракта с командой Joe Gibbs Racing.