Глава трассы «Сильверстоун» награждён Орденом Британской империи

Комментарии

Главный исполнительный директор трассы «Сильверстоун» Стюарт Прингл удостоен звания Офицера Ордена Британской империи (OBE) в новогоднем списке наград короля Карла III за заслуги перед автоспортом.

Прингл является частью руководства «Сильверстоуна», где проходит Гран-при Великобритании с 2006 года, когда он стал секретарём Британского клуба гонщиков (BRDC), членской организации, которая владеет и управляет автодромом в Нортгемптоншире.

BRDC реинвестирует всю прибыль обратно в спорт, поддерживая программы развития гонщиков, в которых участвовали такие нынешние звёзды Формулы-1, как Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Оливер Берман.

«Страсть и преданность Стюарта «Сильверстоуну» и Британскому клубу гонщиков на протяжении последних 20 лет в сочетании с его стратегическим видением создания круглогодичного места отдыха с автоспортом в его основе обеспечат будущее нашего всемирно известного автодрома для следующих поколений. Мы рады, что это было признано, и это невероятно гордый момент для нашей трассы и клуба», — приводит слова бывшего гонщика Формулы-1 и президента Британского клуба гонщиков Дэвида Култхарда издание RacingNews365.

За время работы Прингла на трассе реализован ряд масштабных инфраструктурных проектов, включая музей «Сильверстоуна», новую притрассовую гостиницу Escapade и скоро открывающийся картинг-центр Kart Silverstone. Место превратилось из исключительно гоночной трассы в круглогодичный центр развлечений, принимающий более 1,5 миллиона посетителей в год.

Комментарии
