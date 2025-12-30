Скидки
Кайл Буш выразил поддержку Дэнни Хэмлину после гибели его отца

Американский автогонщик, пилот NASCAR Кайл Буш выразил соболезнования своему бывшему партнёру по команде «Джо Гиббс Рейсинг» Дэнни Хэмлину, отец которого погиб в результате пожара в семейном доме в Северной Каролине.

«Наши мысли и молитвы с Дэнни и его семьёй. Последние пару недель были действительно тяжёлыми для сообщества NASCAR», — написал Буш в социальной сети X.

Буш и Хэмлин вместе выступали за «Джо Гиббс Рейсинг» на протяжении многих сезонов. Пожар, в котором погиб 75-летний Деннис Хэмлин и была серьёзно ранена его супруга Мэри Лу, стал второй трагедией для сообщества гонок за последний месяц — ранее в авиакатастрофе погиб бывший гонщик Грег Биффл.

