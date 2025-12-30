Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На «Игоре Драйв» стартовала новая зимняя гоночная серия Igora Drive Snow Challenge

На «Игоре Драйв» стартовала новая зимняя гоночная серия Igora Drive Snow Challenge
Комментарии

На автодроме «Игора Драйв» стартовала новая зимняя гоночная серия Igora Drive Snow Challenge, в рамках которой прошёл первый из трёх этапов сезона-2025/2026.

Фото: Игора Драйв

Соревнования, в которых могут участвовать автомобили с каркасами безопасности, прошли в трёх категориях: «Передний привод» (двигатель до 2000 куб. см), «Задний привод» (до 2000 куб. см) и «Задний привод 3000» (до 3000 куб. см). Гонка на специально подготовленной ледово-снежной трассе длилась шесть часов.

Фото: Игора Драйв

В составе 16 экипажей за победу боролись известные российские гонщики, включая призёра «24 часов Ле-Мана» Владислава Ломко, двукратного обладателя Кубка России Андрея Петухова, мастера спорта международного класса Татьяну Елисееву и многократного чемпиона России по ралли Дмитрия Воронова.

Фото: Игора Драйв

Победителями в своих категориях стали:

  • «Передний привод»: Экипаж SHONX (Андрей Петухов, Татьяна Елисеева, Сергей Рожков, Иван Костюков) на LADA Granta.
  • «Задний привод»: Экипаж «Северное сияние» (Роман Русаков, Андрей Чернычко, Антон Евтух) на ВАЗ-2107.
  • «Задний привод 3000»: Экипаж 360 Race (Дмитрий Воронов, Денис Питиримов, Сергей Ястребов) на BMW 320i.

Несмотря на различия в категориях, темп машин оказался схожим — в абсолютном зачёте первые два места заняли экипажи из категории «Передний привод». Следующие этапы серии запланированы на январь и февраль 2026 года.

Материалы по теме
15-летний глухой пилот с первой же попытки стал чемпионом России. Как он вообще выступает?
Эксклюзив
15-летний глухой пилот с первой же попытки стал чемпионом России. Как он вообще выступает?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android