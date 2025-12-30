На «Игоре Драйв» стартовала новая зимняя гоночная серия Igora Drive Snow Challenge

На автодроме «Игора Драйв» стартовала новая зимняя гоночная серия Igora Drive Snow Challenge, в рамках которой прошёл первый из трёх этапов сезона-2025/2026.

Фото: Игора Драйв

Соревнования, в которых могут участвовать автомобили с каркасами безопасности, прошли в трёх категориях: «Передний привод» (двигатель до 2000 куб. см), «Задний привод» (до 2000 куб. см) и «Задний привод 3000» (до 3000 куб. см). Гонка на специально подготовленной ледово-снежной трассе длилась шесть часов.

Фото: Игора Драйв

В составе 16 экипажей за победу боролись известные российские гонщики, включая призёра «24 часов Ле-Мана» Владислава Ломко, двукратного обладателя Кубка России Андрея Петухова, мастера спорта международного класса Татьяну Елисееву и многократного чемпиона России по ралли Дмитрия Воронова.

Фото: Игора Драйв

Победителями в своих категориях стали:

«Передний привод»: Экипаж SHONX (Андрей Петухов, Татьяна Елисеева, Сергей Рожков, Иван Костюков) на LADA Granta.

«Задний привод»: Экипаж «Северное сияние» (Роман Русаков, Андрей Чернычко, Антон Евтух) на ВАЗ-2107.

«Задний привод 3000»: Экипаж 360 Race (Дмитрий Воронов, Денис Питиримов, Сергей Ястребов) на BMW 320i.

Несмотря на различия в категориях, темп машин оказался схожим — в абсолютном зачёте первые два места заняли экипажи из категории «Передний привод». Следующие этапы серии запланированы на январь и февраль 2026 года.