Гонщики Ф-1 назвали Ферстаппена лучшим пилотом 2025 года, Норрис — второй, Сайнс — шестой

Гонщики Ф-1 назвали Ферстаппена лучшим пилотом 2025 года, Норрис — второй, Сайнс — шестой
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан лучшим гонщиком сезона-2025 в ежегодном тайном голосовании, которое проводят между собой сами пилоты Формулы-1. Рейтинг появился на официальном сайте серии.

В голосовании, в котором участвовали 16 пилотов, Ферстаппен набрал наибольшее количество очков, обойдя нового чемпиона мира пилота «Макларена» Ландо Норриса. Это уже пятая подряд победа нидерландца в этом опросе, несмотря на то что он уступил титул.

В этом году в опросе не приняли участия пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон, «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг, «Астон Мартин» Лэнс Стролл и «Ред Булл» Юки Цунода.

Топ-10 гонщиков 2025 года по версии коллег:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Джордж Расселл («Мерседес»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Шарль Леклер («Феррари»).
6. Карлос Сайнс («Уильямс»).
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
8. Алекс Албон («Уильямс»).
9. Оливер Берман («Хаас»).
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон впервые в истории этого опроса не попал в десятку лучших после сложного дебютного сезона в «Феррари».

