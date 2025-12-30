Скидки
ФИА уточнила правило хронометража при появлении красного флага

ФИА уточнила правило хронометража при появлении красного флага
Международная автомобильная федерация (ФИА) официально закрепила в правилах, что круг, завершённый пилотом после показа красного флага, не должен засчитываться.

Изменение в Международном спортивном кодексе призвано исключить неоднозначные ситуации, подобные той, что возникла на квалификации Гран-при Эмилии-Романьи в 2025 году. Тогда пилот «Хааса» Оливер Берман завершил круг практически одновременно с появлением красного флага из-за аварии, тем самым повлияв на итоги сессии. Это вызвало длительные дебаты.

Теперь это правило гласит: если машина пересекает линию завершения круга после того, как был показан красный флаг, время этого круга не засчитывается. Момент показа флага определяется по данным системы хронометража или, при её недоступности, подтверждается главным директором гонки или секретарём трассы совместно со старшим хронометристом. Если система хронометража по ошибке всё же зафиксирует время после флага, стюарды обязаны его удалить.

Изменение носит уточняющий характер и призвано стандартизировать процедуру. Оно касается всех сессий гоночного уикенда — тренировок, квалификации и гонки.

