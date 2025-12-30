У беглого экс-олимпийца изъята коллекция мотоциклов MotoGP на $ 40 млн

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с мексиканскими властями провело рейд, в ходе которого была конфискована частная коллекция гоночных мотоциклов MotoGP, включающая уникальные экземпляры, принадлежавшие Валентино Росси, Хорхе Лоренсо и Марку Маркесу. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Коллекция стоимостью около $ 40 млн принадлежала бывшему олимпийскому сноубордисту Райану Уэддингу, выступавшему за Канаду на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити, а ныне разыскиваемому ФБР по обвинению в организации международного наркотрафика и многочисленных убийствах.

В ходе обысков на нескольких объектах в Мексике, связанных с Уэддингом, было изъято около 62 мотоциклов, в том числе Ducati MotoGP Хорхе Лоренсо и Андреа Довициозо, две машины Валентино Росси сезонов 2011-2012 годов и мотоцикл Moto2 ранней карьеры Марка Маркеса. Также были обнаружены другие редкие мотоциклы Honda и Kawasaki.

Ранее у преступной группировки уже изымали другие предметы роскоши, включая редкий Mercedes-Benz CLK-GTR 2002 года стоимостью $ 13 млн, наркотики, боеприпасы и, возможно, олимпийские медали. ФБР и Госдепартамент США предлагают вознаграждение до $ 15 млн за информацию, которая приведёт к аресту Уэддинга, которого считают вооружённым и опасным.