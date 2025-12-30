Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

У беглого экс-олимпийца изъята коллекция мотоциклов MotoGP на $ 40 млн

У беглого экс-олимпийца изъята коллекция мотоциклов MotoGP на $ 40 млн
Комментарии

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с мексиканскими властями провело рейд, в ходе которого была конфискована частная коллекция гоночных мотоциклов MotoGP, включающая уникальные экземпляры, принадлежавшие Валентино Росси, Хорхе Лоренсо и Марку Маркесу. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Коллекция стоимостью около $ 40 млн принадлежала бывшему олимпийскому сноубордисту Райану Уэддингу, выступавшему за Канаду на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити, а ныне разыскиваемому ФБР по обвинению в организации международного наркотрафика и многочисленных убийствах.

В ходе обысков на нескольких объектах в Мексике, связанных с Уэддингом, было изъято около 62 мотоциклов, в том числе Ducati MotoGP Хорхе Лоренсо и Андреа Довициозо, две машины Валентино Росси сезонов 2011-2012 годов и мотоцикл Moto2 ранней карьеры Марка Маркеса. Также были обнаружены другие редкие мотоциклы Honda и Kawasaki.

Ранее у преступной группировки уже изымали другие предметы роскоши, включая редкий Mercedes-Benz CLK-GTR 2002 года стоимостью $ 13 млн, наркотики, боеприпасы и, возможно, олимпийские медали. ФБР и Госдепартамент США предлагают вознаграждение до $ 15 млн за информацию, которая приведёт к аресту Уэддинга, которого считают вооружённым и опасным.

Материалы по теме
«Абсурдные слухи». Руководитель «Дукати» в MotoGP Тардоцци — о возможном увольнении
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android