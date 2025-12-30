Штайнер уверен, что Ферстаппен не повторит ошибок Алонсо

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о будущем четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Ферстаппен окажется в нужной машине и его успехи продолжатся. Он очень умный пилот, его окружают умные люди. Думаю, его контракт с «Ред Булл» позволяет это сделать, а команда, у которой будет лучший болид, захочет заполучить Макса Ферстаппена. И они это сделают – думаю, Макс имеет возможность это сделать со своей стороны. Думаю, он уже всё спланировал, чтобы не переходить так, как это сделал Фернандо Алонсо. У Алонсо хорошо получалось постоянно выбирать не те машины. Для меня Фернандо — талант той же категории, но он постоянно оказывался в плохих болидах.

Как мне кажется, Макс не повторит эту ошибку. Его отец, Йос, а также менеджер сделают всё, чтобы обеспечить ему нужную машину. Не думаю, что нам стоит переживать по поводу Макса», — приводит слова Штайнера GPBlog.