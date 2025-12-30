Доменикали: «Феррари» нужен план, уверен, что он есть у Вассёра, Хэмилтона и Леклера

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о команде «Феррари», в которой он ранее был главой.

«Стоит сказать, я достаточно позитивный человек. Думаю, не стоит плакать и всегда настраиваться негативно. Команде нужен план. Я уверен, что у Вассёра, Хэмилтона и Леклера он есть. И это главное. Важно вовремя отреагировать, а не делать вид, что четвёртое место в чемпионате — это нормально. Нам нужна сильная «Феррари», а команда заслуживает оказаться в более сильном положении.

Вот почему зимой коллективу нужно поработать над тем, чтобы была правильная энергия, правильный настрой. Все говорят о следующем сезоне, но никто не знает, каким будет расклад сил», – приводит слова Доменикали Sky Sports.