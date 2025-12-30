Скидки
Главная Авто Новости

Нельсиньо Пике: не думаю, что у Стролла есть страсть к гонкам

Нельсиньо Пике: не думаю, что у Стролла есть страсть к гонкам
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсиньо Пике высказался о пилоте «Астон Мартин» Лэнсе Стролле.

«Как мне кажется, Стролл лучше, чем о нём принято говорить. У пилотов такого уровня талант может давать разницу в две-три десятых. Но чень важный момент в том, что ты делаешь в день онки, как пилотируешь. Проблема Лэнса в том, что на нём нет давления. Он просто пилотирует. Если он повредит днище, то он не будет об этом думать. Если тебе приходится помнить о сохранении работы и о счетах, которые нужно платить, это оказывает огромное влияние.

Я не думаю, что Лэнс так сильно хочет пилотировать. Я никогда с ним не работал, возможно, он ежедневно проверяет данные Аонсо. Если так, я готов взять свои слова назад. Но нет ощущения, что у него есть нужная страсть к гонкам. Он под крылом своего отца, а это не идёт на пользу. Хуже всего для Ланса, что его критикуют больше остальных. Это цена, которую приходится платить», — приводит слова Пике Marca.

