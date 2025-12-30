Штайнер: это время будут помнить, как эпоху Ферстаппена

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что в будущем этот период в Формуле-1 будут вспоминать как «эпоху Макса Ферстаппена».

«Думаю, через 20 лет будут помнить эти времена так, что доминирующим пилотом эпохи был Макс Ферстаппен. У «Макларена» была лучшая машина и они едва не проиграли чемпионат. Все будут помнить об эпохе Ферстаппена, пусть ему и не удалось выиграть титул в 2025 году. Такие пилотыпоявляются раз в 20 лет. Все помнят Михаэля Шумахера, хотя Хаккинен был очень хорош», — приводи слова Штайнера F1Oversteer.

Ферстаппен уступил в чемпионате 2025 года два очка пилоту «Макларена» Ландо Норрису.