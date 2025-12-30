Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: это время будут помнить, как эпоху Ферстаппена

Штайнер: это время будут помнить, как эпоху Ферстаппена
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что в будущем этот период в Формуле-1 будут вспоминать как «эпоху Макса Ферстаппена».

«Думаю, через 20 лет будут помнить эти времена так, что доминирующим пилотом эпохи был Макс Ферстаппен. У «Макларена» была лучшая машина и они едва не проиграли чемпионат. Все будут помнить об эпохе Ферстаппена, пусть ему и не удалось выиграть титул в 2025 году. Такие пилотыпоявляются раз в 20 лет. Все помнят Михаэля Шумахера, хотя Хаккинен был очень хорош», — приводи слова Штайнера F1Oversteer.

Ферстаппен уступил в чемпионате 2025 года два очка пилоту «Макларена» Ландо Норрису.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android