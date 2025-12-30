«Хороший год вне трассы». Леклер подвёл итоги сезона-2025

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги 2025 года, отметив, что вне гоночного полотна год оказался для него гораздо более успешным. Напомним, в 2025 году Леклер объявил о помолвке со своей девушкой, Александрой Сен-Млё.

«Очень хороший год вне трассы. Очень сложный — на трассе. Огромное спасибо всем, кто следит за мной и поддерживает меня на протяжении всех взлётов и падений. Можете рассчитывать на то, что в 2026 году я выложусь на все сто, чтобы одержать ещё больше побед и добиться успеха на трассе.

Приятных праздников и до встречи в следующем году. Не ждите фотографий Антарктиды — из-за технических неполадок на судне всё было отменено 3 дня назад», — написал Шарль Леклер на своей странице в социальных сетях.