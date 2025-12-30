Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хороший год вне трассы». Леклер подвёл итоги сезона-2025

«Хороший год вне трассы». Леклер подвёл итоги сезона-2025
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги 2025 года, отметив, что вне гоночного полотна год оказался для него гораздо более успешным. Напомним, в 2025 году Леклер объявил о помолвке со своей девушкой, Александрой Сен-Млё.

«Очень хороший год вне трассы. Очень сложный — на трассе. Огромное спасибо всем, кто следит за мной и поддерживает меня на протяжении всех взлётов и падений. Можете рассчитывать на то, что в 2026 году я выложусь на все сто, чтобы одержать ещё больше побед и добиться успеха на трассе.

Приятных праздников и до встречи в следующем году. Не ждите фотографий Антарктиды — из-за технических неполадок на судне всё было отменено 3 дня назад», — написал Шарль Леклер на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Фото
Шарль Леклер с невестой посетил матч Евролиги «Монако» — «Реал»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android