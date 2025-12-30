ФИА подтвердила увеличение стоимости протестов для команд в 10 раз в 2026 году

Международная автомобильная федерация (ФИА) увеличила взносы за подачу протестов с сезона-2026. Об этом сообщает издание RacingNews365.
Со следующего сезона стоимость подачи протеста для команд будет составлять € 20 тыс. Это в десять раз больше, чем в минувшем сезоне. При этом, по правилам, сумма будет возвращаться командам в случае удовлетворения протеста.
Напомним, в 2025 году команда «Ред Булл» дважды подавала протесты против действий пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, однако оба они были отклонены.
Как сообщалось ранее, ФИА официально закрепила в правилах, что круг, завершённый пилотом после показа красного флага, не должен засчитываться.