Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА подтвердила увеличение стоимости протестов для команд в 10 раз в 2026 году

ФИА подтвердила увеличение стоимости протестов для команд в 10 раз в 2026 году
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) увеличила взносы за подачу протестов с сезона-2026. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Со следующего сезона стоимость подачи протеста для команд будет составлять € 20 тыс. Это в десять раз больше, чем в минувшем сезоне. При этом, по правилам, сумма будет возвращаться командам в случае удовлетворения протеста.

Напомним, в 2025 году команда «Ред Булл» дважды подавала протесты против действий пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, однако оба они были отклонены.

Как сообщалось ранее, ФИА официально закрепила в правилах, что круг, завершённый пилотом после показа красного флага, не должен засчитываться.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android