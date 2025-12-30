«Очевидный кандидат». Штайнер назвал пилота, который может заменить Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможной замене Оливером Берманом Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари» в 2027 году.

«Оливер демонстрировал хорошую скорость с самого начала, но он допускал ошибки. Но во второй половине сезона он устранил ошибки – словно переключился в другой режим. Как мне кажется, в первой половине сезона он слишком рисковал, учитывая то, какая у него была машина, поэтому он иногда вылетал, что не очень хорошо, а также накопил штрафные баллы. Во второй половине сезона он также продолжил их получать, но больше не ошибался, даже если речь шла о жёсткой борьбе в гонках.

Мы все знаем, что он умеет обгонять, и, считаю, в «Феррари» должна появиться для него возможность в 2027 году. Если Хэмилтон не сможет добиться успеха, которого должен, то вряд ли он продолжит карьеру, а у «Феррари» будет очевидный кандидат», – приводит слова Штайнера Motorsport.