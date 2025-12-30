Скидки
«Всего неделя отдыха». Албон высказался о межсезонье

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о малом периоде отдыха между сезонами Формулы-1.

«Психологическое давление неустанно. У меня всего неделя отдыха. Думаю, этого недостаточно. Нужно закончить сезон, затем неделю поработать на симуляторе и заняться делами, связанными с праздниками. После этого у нас будет неделя отдыха.

Я ненадолго вернусь к семье, а потом снова начнётся тренировочный сбор. Затем, в январе, мы вернёмся на завод. Так что времени перевести дух будет мало. Думаю, в новом сезоне будет очень важно управление ресурсами. Думаю, командам действительно придётся это учесть и подойти к этому году весьма практично», — приводит слова Албона RacingNews365.

