Тим Коронел: хотел увидеть в Хэмилтоне прежний огонь, но увидел, как он сдал позиции

Тим Коронел: хотел увидеть в Хэмилтоне прежний огонь, но увидел, как он сдал позиции
Комментарии

Гонщик и эксперт Тим Коронел высказался о семикратном чемпионе мира пилоте «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

«Честно говоря, я считаю это немного обидным. Давайте будем откровенны, Льюис Хэмилтон — настоящий герой. Нет, я действительно считаю происходящее обидным.

«Я ожидал, что он окажется в уютном гнёздышке. Я думал: Италия, тёплая погода, хорошая еда, уют, Фредерик Вассёр уже знал его по совместной работе в GP2. Я действительно думал, что он возродится, что мы снова увидим прежнего Хэмилтона, что мы снова увидим в нём тот огонь. Но на самом деле я увидел, как он ещё больше сдал позиции.

Леклер действительно быстр. Он зверь. Не забывайте, что Леклер вырос в эпоху Макса, Норриса и Окона. Эти четверо сделали друг друга невероятно сильными. Но Хэмилтону очень не хватило до того уровня. Думаю, это действительно очень обидная ситуация», — приводит слова Коронела RacingNews365.

