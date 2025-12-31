Скидки
Авто Новости

Расселл: будь я моложе — позавидовал бы Норрису

Расселл: будь я моложе — позавидовал бы Норрису
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о завоевании титула своим соотечественником, гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.

«Я очень рад за него. Возможно, когда я был немного моложе и не таким зрелым, я бы позавидовал победе соперника и соотечественника. Но, честно говоря, чем старше мы становимся, тем больше понимаем, как сложно поддерживать определённый уровень в этом виде спорта.

Никогда не знаешь, когда представится шанс. Уверен, он и не подозревал, что ему выпадет такой шанс именно в этом году. Во второй половине года он показал просто невероятную езду, поэтому я рад за него. Он это заслужил», — приводит слова Джорджа Расселла RacingNews365.

Комментарии
