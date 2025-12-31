Ливрея «Ред Булл» в Японии признана лучшей специальной ливреей сезона-2025

Официальный сайт Формулы-1 подвёл неформальные итоги сезона-2025, присвоив звание лучшей специальной ливрее года ливрее «Ред Булл», представленной на Гран-при Японии.

Дизайн был посвящён финальному году партнёрства команды с японским производителем двигателей «Хонда». По мнению редакции, эта ливрея стала «произведением искусства» и обошла других претендентов, включая ретрораскраску «Феррари» в Монце, посвящённую 50-летию первого чемпионского титула Ники Лауды.

Ранее в рамках тех же альтернативных наград были отмечены и другие памятные моменты сезона: самым забавным был признан парад гонщиков на машинах из LEGO в Майами, лучшей радиопередачей — диалог Шарля Леклера с инженером в Австралии, а самым невезучим гонщиком был назван Фернандо Алонсо.