Йос Ферстаппен назвал момент, когда у Макса вернулся энтузиазм в «Ред Булл» в сезоне-2025

Отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен заявил, что ключевым моментом, когда у его сына вернулся энтузиазм в «Ред Булл» в сезоне-2025, стал звонок после Гран-при Италии в Монце.

«Собственно, момент, когда Макс позвонил мне из Монцы и сказал: «Папа, кажется, мы нашли проблему». Тот энтузиазм, который я почувствовал тогда… Я услышал это прямо от него», — приводит слова Йоса Ферстаппена издание F1 Oversteer.

Во второй половине сезона Ферстаппен одержал шесть побед в 10 гонках и сократил отставание от чемпиона Ландо Норриса со 104 до двух очков, хотя в итоге титул уступил.