Берман заявил, что его жизненная цель — выигрывать гонки в красном цвете «Феррари»

Берман заявил, что его жизненная цель — выигрывать гонки в красном цвете «Феррари»
Пилот «Хааса» Оливер Берман заявил, что его главной целью в карьере является выступление и победы за команду «Феррари», с которой его связывает дебют в Формуле-1.

«Я дебютировал с «Феррари», так что у меня всегда была с ними эта связь. У нас до сих пор очень близкие отношения. Моя цель в жизни — выигрывать гонки и выступать в красном цвете. Но я чувствую, что в «Хаасе» ещё есть большие возможности», — приводит слова Бермана издание Sky Sports F1.

Гонщик подчеркнул, что его краткосрочный фокус остаётся на «Хаасе» и он верит в потенциал команды в сезоне-2026 благодаря смене регламента. Однако он «готов к тому, что принесёт будущее», намекая на возможность перехода в «Феррари» в 2027 году.

