Валттери Боттас подвёл личные итоги 2025 года

Валттери Боттас подвёл личные итоги 2025 года
Комментарии

Финский пилот Формулы-1 Валттери Боттас подвёл личные итоги 2025 года, сообщив, что старался проводить как можно больше времени на свежем воздухе между перелётами и посвятил отдыху 40 дней.

Фото: Из социальных сетей Валттери Боттаса

«2025 — готово. Я старался проводить как можно больше времени на свежем воздухе между поездками и во время них в течение года. В 2025 году у меня было 40 дней отдыха. В основном из-за поездок, но также и потому, что иногда отдых просто необходим. Выходите на улицу в 2026 году! ВБ», — написал Боттас в своём аккаунте в социальной сети Х.

Валттери дебютировал в «Королевских гонках» в составе «Уильямса» в 2011 году. С 2017-го выступал за «Мерседес», дважды став вице-чемпионом за немцев. Затем провёл три сезона в «Альфа Ромео»/«Кик-Заубер». В сезоне-2026 Боттас станет боевым пилотом команды-дебютанта Формулы-1 — «Кадиллак». Его напарником станет мексиканец Серхио Перес.

Комментарии
