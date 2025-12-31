Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шлем Хэмилтона в Лас-Вегасе признали лучшим специальным шлемом сезона-2025

Шлем Хэмилтона в Лас-Вегасе признали лучшим специальным шлемом сезона-2025
Комментарии

Официальный сайт Формулы-1 подвёл неформальные итоги сезона-2025, присвоив звание лучшего специального шлема года дизайну Льюиса Хэмилтона для Гран-при Лас-Вегаса.

Жюри отметило, что в этом сезоне было представлено множество уникальных дизайнов, но шлем британца, выполненный в стилистике ночного города и украшенный блёстками, заслужил отдельную награду.

«Он сверкал! Вы получаете автоматические бонусные баллы за шлем, который сверкает», — пояснили свой выбор авторы рейтинга.

Ранее в рамках тех же альтернативных наград лучшей специальной ливреей года была признана раскраска «Ред Булл» в Японии, самым забавным моментом — парад на машинах из LEGO в Майами, лучшей радиопередачей — диалог Шарля Леклера с инженером в Австралии, а самым невезучим гонщиком был назван Фернандо Алонсо.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android