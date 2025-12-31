Шлем Хэмилтона в Лас-Вегасе признали лучшим специальным шлемом сезона-2025

Официальный сайт Формулы-1 подвёл неформальные итоги сезона-2025, присвоив звание лучшего специального шлема года дизайну Льюиса Хэмилтона для Гран-при Лас-Вегаса.

Жюри отметило, что в этом сезоне было представлено множество уникальных дизайнов, но шлем британца, выполненный в стилистике ночного города и украшенный блёстками, заслужил отдельную награду.

«Он сверкал! Вы получаете автоматические бонусные баллы за шлем, который сверкает», — пояснили свой выбор авторы рейтинга.

Ранее в рамках тех же альтернативных наград лучшей специальной ливреей года была признана раскраска «Ред Булл» в Японии, самым забавным моментом — парад на машинах из LEGO в Майами, лучшей радиопередачей — диалог Шарля Леклера с инженером в Австралии, а самым невезучим гонщиком был назван Фернандо Алонсо.