Рекорд Хюлькенберга признан лучшей статистикой сезона-2025 Формулы-1

Пилот «Кик-Заубера» («Ауди» в сезоне-2026) Нико Хюлькенберг получил альтернативную награду за «Лучшую статистику» сезона-2025, установив уникальный рекорд на пути к своему первому подиуму в карьере.

По версии официального сайта Формулы-1, лучшим статистическим достижением года стала цифра в 238 Гран-при, которую Хюлькенбергу потребовалось преодолеть, прежде чем он поднялся на подиум. До этого он 15 лет оставался гонщиком с самой длинной карьерой в истории чемпионата без попадания в тройку сильнейших. Конец этой статистике он положил на 239-м старте, финишировав третьим на Гран-при Великобритании в сложных погодных условиях, поднявшись с 19-го места на стартовой решётке.

Этот результат также стал первым подиумом для команды «Кик-Заубер» с 2012 года, а 37-летний Хюлькенберг оказался старейшим дебютантом на подиуме с 1973 года.