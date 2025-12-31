Хаджар возглавил рейтинг новичков Ф-1 по итогам сезона-2025 — The Race

Журналисты издания The Race составили рейтинг новичков Формулы-1 по итогам сезона-2025, оценив их выступления. Первое место в списке занял французский гонщик Исак Хаджар, выступавший за «Рейсинг Буллз». Он показал высокую стабильность, лишь дважды не пройдя квалификацию в 30 попытках, а также завоевал подиум в Зандворте.

Второе место в рейтинге занял пилот «Хааса» Оливер Берман, который после августовского перерыва улучшил свою форму и финишировал четвёртым в Мексике. Третьим стал гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли, прогрессировавший к концу года и составивший конкуренцию напарнику Джорджу Расселлу.

Рейтинг новичков Формулы-1 по версии The Race:

1. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

2. Оливер Берман («Хаас»).

3. Кими Антонелли («Мерседес»).

4. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

5. Франко Колапинто («Альпин»).

6. Джек Дуэн («Альпин»).