Алекс Албон завершает год в совместном путешествии по Бутану со своей девушкой Лили Муни Е

Алекс Албон завершает год в совместном путешествии по Бутану со своей девушкой Лили Муни Е
Комментарии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился фотографиями из путешествия по Бутану, где он вместе со своей девушкой, гольфисткой Лили Муни Е, провожает последние дни 2025 года.

Фото: Из личного архива Алекса Албона

Фото: Из личного архива Алекса Албона

«Завершаем год в Бутане, стране нетронутой красоты и самых добрых, гостеприимных людей. Напоминание о том, что действительно важно, когда мы вступаем в новый год», — подписал фотографии Алекс в своём аккаунте в социальной сети Х.

Пилоты «Уильямса» Алекс Албон и Карлос Сайнс закончили сезон-2025 Формулы-1 в топ-10 — Албон по итогам чемпионата занял восьмое место в личном зачёте, а Сайнс стал девятым. Третье место Карлоса Сайнса на Гран-при Катара помогло «Уильямсу» гарантировать пятую позицию в Кубке конструкторов за один этап до конца сезона-2025.

Комментарии
