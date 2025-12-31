Скидки
Антонелли заявил, что смена подвески стоила ему «двух-трёх месяцев» прогресса

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заявил, что неудачное изменение подвески, внедрённое командой в середине сезона-2025, стоило ему нескольких месяцев прогресса и уверенности в его дебютном году.

«Думаю, я потерял добрые два-три месяца прогресса. Очевидно, я боролся с задней частью больше, чем Джордж. Мне было сложнее адаптироваться, в основном из-за моего стиля вождения. Это был сложный период, потому что я просто продолжал терять уверенность, вёл машину очень зажато и действительно с трудом добивался какого-либо прогресса», — приводит слова итальянского гонщика издание Motorsport.

После многообещающего старта команда представила обновлённую геометрию задней подвески на Гран-при Эмилии-Романьи в мае, чтобы решить проблемы с управляемостью на низких скоростях. Однако это привело к нестабильности задней части машины, с которой его опытный напарник Джордж Расселл справлялся лучше. После того как «Мерседес» вернулся к прежней подвеске, Антонелли смог постепенно восстановить форму.

