Официальный сайт Ф-1 наградил Хаджара за поломку трофея в Зандворте
Комментарии

Официальный сайт Формулы-1 в рамках альтернативных итогов сезона-2025 учредил номинацию «Лучший инцидент с трофеем», и её лауреатом стал пилот «Рейсинг Буллз» (в сезоне-2026 — «Ред Булл») Исак Хаджар.

В дебютном для себя сезоне француз впервые поднялся на подиум, заняв третье место на Гран-при Нидерландов. Однако во время командной фотосессии в пит-лейне после гонки пилот случайно отломил верхнюю часть вручённого ему хрустального трофея.

«Когда мы позировали для снимков, я поставил трофей, и он просто… Сломался. Было очень неловко. К счастью, принц оказался очень добр и помог с заменой», — приводит слова Хаджара официальный сайт Ф-1.

Новую копию награды для француза изготовили по распоряжению принца Бернхарда Оранского-Нассау, который присутствовал на церемонии. Замену Хаджару вручили перед следующим этапом чемпионата в Монце.

