Хаджар в Сузуке едва выдержал боль от тугих ремней. Его наградили за упорство

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар стал лауреатом юмористической номинации «Лучший пример упорства» по версии официального сайта Формулы-1 за инцидент на квалификации Гран-при Японии.

Во время квалификационной сессии в Сузуке у французского новичка возникла необычная проблема: его пристегнули ремнями безопасности настолько туго, что это причиняло сильный дискомфорт и отвлекало от пилотирования. Несмотря на это, Хаджар сумел преодолеть боль и пробился во вторую часть квалификации.

В перерыве между сегментами проблему устранили, француз смог показать хороший результат, заняв в итоге седьмую стартовую позицию.