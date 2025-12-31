Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар в Сузуке едва выдержал боль от тугих ремней. Его наградили за упорство

Хаджар в Сузуке едва выдержал боль от тугих ремней. Его наградили за упорство
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар стал лауреатом юмористической номинации «Лучший пример упорства» по версии официального сайта Формулы-1 за инцидент на квалификации Гран-при Японии.

Во время квалификационной сессии в Сузуке у французского новичка возникла необычная проблема: его пристегнули ремнями безопасности настолько туго, что это причиняло сильный дискомфорт и отвлекало от пилотирования. Несмотря на это, Хаджар сумел преодолеть боль и пробился во вторую часть квалификации.

В перерыве между сегментами проблему устранили, француз смог показать хороший результат, заняв в итоге седьмую стартовую позицию.

Материалы по теме
Алонсо получил «премию» самого невезучего гонщика сезона-2025 по версии Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android