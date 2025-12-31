Йос Ферстаппен объяснил, почему не вмешивается в работу Мекиса в «Ред Булл»

Отец чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен заявил, что полностью доверяет новому руководителю «Ред Булл» Лорану Мекиcу и не хочет лишний раз вмешиваться в его работу.

По словам Ферстаппена-старшего, атмосфера в команде после увольнения Кристиана Хорнера и назначения Мекиса в июле этого года кардинально изменилась. Он подчеркнул, что новый руководитель работает совершенно иначе.

«Лоран проактивен, это руководитель, который хорошо консультируется со своими инженерами и задаёт правильные вопросы. Он бросает вызов инженерам. Кроме того, есть то, что сделал Макс в Монце. Он сказал там: «Нам нужно давить сильнее, искать предел больше». У Макса теперь есть не только внимательное ухо, но и руководитель команды, который помогает ему находить производительность.

Я иногда разговариваю с Лораном, но не хочу слишком вмешиваться. Я здесь как отец. Но вижу, над чем он работает, позволяю ему делать своё дело. Ощущение сейчас совершенно иное, всё чувствуется так, как и должно быть. У меня вообще не было такого ощущения в последние два года, тогда так и говорил, да. По команде, по Максу было видно, что ощущение другое. Сейчас Макс счастлив, дела идут действительно хорошо», — приводит слова Йоса издание F1 Oversteer.

Напомним, ранее Йос Ферстаппен был крайне критичен к руководству Хорнера, обвиняя его в уходе ключевых специалистов и ухудшении атмосферы в коллективе. После прихода Мекиса «Ред Булл» сумел догнать «Макларен» в борьбе за чемпионский титул, а Макс Ферстаппен проиграл чемпионство Ландо Норрису, отстав всего на два очка.