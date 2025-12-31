Бриаторе вряд ли останется в «Альпин», если команду купит Хорнер — AMuS

Появление бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в «Альпин» в качестве совладельца с контрольным пакетом акций с высокой долей вероятности приведёт к уходу Флавио Бриаторе из команды. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Согласно информации СМИ, Хорнер ведёт переговоры о покупке доли в «Альпин» стоимостью около $ 945 млн и уже нашёл инвесторов для сделки. Переговоры возобновятся после новогодних праздников, а сам британский специалист сможет вернуться в паддок в статусе руководителя команды не раньше апреля.

Авторитетный советник «Альпин» Бриаторе, который оказывает ключевое влияние на многие решения команды, включая состав пилотов, сохраняет хорошие личные отношения с Хорнером. Однако, по данным AMuS, крайне маловероятно, что итальянец продолжит работу в своём нынешнем качестве, если Хорнер завершит сделку и получит полный контроль над командой.

Отмечается, что Хорнер стремится к большей власти, чем та, что есть, например, у Тото Вольфа в «Мерседесе». Ранее переговоры с «Астон Мартин» сорвались именно из-за нежелания Лоуренса Стролла предоставить ему подобные полномочия.

Напомним, Кристиан Хорнер был уволен с поста руководителя «Ред Булл» в июле 2025 года. В «Альпин» его могут привлечь не только как руководителя команды, но и как мажоритарного владельца.