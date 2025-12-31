Скидки
Штайнер: Ферстаппен в другой лиге в сравнении с Феттелем

Штайнер: Ферстаппен в другой лиге в сравнении с Феттелем
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сравнил четырёхкратных чемпионов мира Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля.

«Феттель всегда был в доминирующей машине, а Макс показал, что способен побеждать и без этого. Уверен, в этом году «Ред Булл» не был лучшим болидом. И в прошлом тоже, а Макс выиграл тогда и финишировал вторым в этом году.

Сколько бы уважения у меня ни было к Феттелю, я бы не сказал, что когда Феттель пришёл в «Феррари», он смог сдвинуть всё с мёртвой точки. Да, он выигрывал гонки, однако это не история успеха Михаэля Шумахера. Макс просто в другой лиге в сравнении с Феттелем», — приводит слова Штайнера Motorsport.

