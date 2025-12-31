«Произведение искусства». Менеджер Ферстаппена — о сезоне-2025

Раймонд Вермюлен, являющийся менеджером 28-летнего четырёхкратного чемпиона Формулы-1 «Ред Булл» Макса Ферстаппена, оценил выступления своего подопечного в сезоне-2025.

«Этот сезон стал настоящим произведением искусства, созданным Максом. Ему удалось переломить ход сезона. В начале у нас было несколько очень неудачных уикендов с командой «Ред Булл», что подвело нас в конечном итоге.

Но если посмотреть с другой стороны, в «Макларене» опустили гораздо больше ошибок. На такой машине Норрис, конечно, должен был стать чемпионом гораздо раньше», — приводит слова Вермюлена PlanetF1.

Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2025 стал Ландо Норрис из «Макларена».