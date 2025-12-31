«Есть много гор, которые мне ещё предстоит покорить». Хэмилтон высказался о будущем

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон обратился к своим поклонникам.

«Я ещё не покорил эту гору. Есть много гор, которые мне предстоит покорить. Искренне верю, что смогу достичь всех целей, которые перед собой ставлю. Если у вас пока нет никаких целей, это как будто нет ничего, что подталкивало бы вперёд.

И даже если вы работаете над чем-то годами и всё ещё не чувствуете, что достигли цели, это нормально. Потому что вы продолжаете двигаться вперёд и обязательно доберётесь до цели», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

Хэмилтон перешёл в «Феррари» в начале 2025 года, однако в его дебютный сезон он впервые в карьере не поднялся на подиум ни в одном из этапов Гран-при и завершил чемпионат на шестом месте, отстав от напарника Шарля Леклера на 86 очков.