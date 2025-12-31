Скидки
Главная Авто Новости

Видео: новый мотор «Хонды» запустили на болиде «Астон Мартин»

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором впервые был запущен новый двигатель «Хонда», подготовленный по регламенту 2026 года.

«Наступает новая эра. AMR26 был запущен до зимнего простоя», — гласит сообщение в соцсетях команды.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);
20 января – «Ауди» (только ливрея), «Хонда»;
23 января — «Альпин», «Хаас»;
8-9 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

Напомним, официальные предсезонные тесты традиционно состоятся в Бахрейне. Первый пройдёт с 11 по 13 февраля, второй – с 18 по 20 февраля.

