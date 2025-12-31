Форнароли подвёл итоги победного для себя сезона-2025

Чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли подвёл итоги сезона-2025, в котором он с первой попытки смог завоевать титул.

«Очень трогательно осознавать, что я добился того же, что и такие ребята, как Оскар Пиастри, Шарль Леклер, Джордж Расселл и Габи Бортолето. Выиграть два чемпионата подряд — это невероятно. А то, что я сделал это в свой первый год в Формуле-2, делает всё ещё приятнее.

Чувствую, что показал, на что способен. Я не был идеален, упустил несколько возможностей, но всегда возвращался сильнее. Именно этим я горжусь.

Формула-2 совершенно другая в сравнении с Формулой-3. Нужно быть осторожнее в квалификации, точнее в гонках, работать с износом шин гораздо сложнее», — приводит слова Форнароли F1 Technical.