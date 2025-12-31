Лоусон собрал более $ 50 тыс. в фонд борьбы с раком во время заездов на машине Supercars

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон сумел собрать более $ 50 тыс. в фонд борьбы с раком груди, проведя тестовые заезды и покатав зрителей на трассе «Хайлендс» на машине серии Supercars.

«Я не могу поверить, сколько людей здесь было, сколько денег было собрано на борьбу с раком груди», — приводит слова Лиама Лоусона Motorsport.

«Щедрость Лиама, уделившего нам своё время, помогла нам собрать крайне важные средства для Фонда борьбы с раком груди Новой Зеландии, обеспечив тем самым, чтобы наследие продолжало приносить реальные результаты. Мы потрясены поддержкой сообщества», — подчеркнула директор автодрома «Хайлендс» в Новой Зеландии Джози Спиллейн.