«Хаас» представил свой обновлённый логотип

Комментарии

Команда Формулы-1 «Хаас» презентовала свой новый логотип. К привычному варианту добавилось название нового титульного спонсора команды — Toyota Gazoo Racing.

Фото: Haas F1 Team

По итогам сезона-2025 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. В личном зачёте пилоты команды стали 13-м (Оливер Берман) и 15-м (Эстебан Окон).

Автоспорт. Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.
2. «Мерседес» — 469.
3. «Ред Булл» — 451.
4. «Феррари» — 398.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 89.
8. «Хаас» — 79.
9. «Кик-Заубер» — 70.
10. «Альпин» — 22.

Комментарии
