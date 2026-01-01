В «Мерседесе» обновили логотип перед сезоном-2026

Немецкая команда «Мерседес» обновила свой логотип накануне старта новой эры Формулы-1 в 2026 году и предстоящей презентации нового болида W17.

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Новый знак, размещённый командой в социальных сетях, выполнен в фирменных цветах «Мерседеса» последних лет: чёрном, белом и бирюзовом (цвет основного спонсора, компании Petronas).

Напомним, «Мерседес» наряду с другими командами готовится к масштабным изменениям регламента в 2026 году, которые затронут силовые установки и аэродинамику.

Дата официальной презентации нового болида W17, на котором будут выступать Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли, пока не объявлена. Первые закрытые тесты пройдут в Барселоне с 26 по 30 января, после чего команды отправятся на официальные предсезонные тесты в Бахрейн.