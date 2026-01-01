Даниил Квят прошёл курс по квантовой механике

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят успешно прошёл онлайн-курс «Введение в квантовую механику» и получил подтверждённый сертификат. Об этом он сообщил в соцсетях, когда подводил итоги 2025 года.

Фото: Из личного архива Даниила Квята

Курс QM: Introduction to Quantum Mechanics был организован UBCx — онлайн-инициативой Университета Британской Колумбии в Канаде. Программа посвящена основам квантовой физики, включая математический аппарат и ключевые концепции этой научной области.

Напомним, 31-летний Квят, выступавший в Формуле-1 за команды «Торо Россо», «Ред Булл» и «Альфа Таури», завершил карьеру в «Королевских гонках» в 2020 году.