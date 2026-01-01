Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниил Квят прошёл курс по квантовой механике

Даниил Квят прошёл курс по квантовой механике
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят успешно прошёл онлайн-курс «Введение в квантовую механику» и получил подтверждённый сертификат. Об этом он сообщил в соцсетях, когда подводил итоги 2025 года.

Фото: Из личного архива Даниила Квята

Курс QM: Introduction to Quantum Mechanics был организован UBCx — онлайн-инициативой Университета Британской Колумбии в Канаде. Программа посвящена основам квантовой физики, включая математический аппарат и ключевые концепции этой научной области.

Напомним, 31-летний Квят, выступавший в Формуле-1 за команды «Торо Россо», «Ред Булл» и «Альфа Таури», завершил карьеру в «Королевских гонках» в 2020 году.

Материалы по теме
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android