Официальный сайт Ф-1 наградил Норриса за работу «газонокосильщиком» в Сузуке

Официальный сайт Ф-1 наградил Норриса за работу «газонокосильщиком» в Сузуке
Комментарии

Официальный сайт Формулы-1 в рамках юмористических итогов сезона-2025 вручил премию за лучший пример многозадачности пилоту «Макларена» Ландо Норрису за инцидент на Гран-при Японии.

Когда Норрис и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен боролись за позицию на трассе после выезда из боксов, Ландо, выезжая из пит-лейна, оказался на траве, пытаясь опередить своего соперника.

«Крайне дорогой газонокосильщик. Думаю, трава справа была плохо подстрижена. Ландо это тоже заметил и позаботился, чтобы её аккуратно подровняли», — пошутил позже нидерландец из «Ред Булл».

«Я даже не пытался бороться с Максом, просто пытался подстричь траву, как он говорит», — добавил Норрис.

Алонсо получил «премию» самого невезучего гонщика сезона-2025 по версии Формулы-1
